Riassunto: Immagina il futuro e abbraccia il potere del digitale con GIGABYTE al COMPUTEX 2022

TAIPEI–(BUSINESS WIRE)–GIGABYTE, leader mondiale in tecnologia informatica, presenterà “Power of Computing”, il tema dell’anno, ed esibirà i suoi prodotti e le sue soluzioni principali progettati per vari campi e settori alla prossima edizione di COMPUTEX Taipei.





GIGABYTE ha curato la sua presentazione attorno al tema “Power of Computing” per dimostrare che tutto, dal cloud all’edge, dalla collaborazione di squadra alla creazione individuale, dalle applicazioni commerciali a quelle per uso personale, il computing eseguito dai server in centri dati per elaborare massicce quantità di dati e sistemi integrati nell’IoT e nei personal computer per rendere le informazioni in tempo reale è fondamentale per le novità rivoluzionarie che appaiono nei campi dell’AI, dell’installazione del cloud, delle tecnologie smart e della creazione di contenuti, ecc.

