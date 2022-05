Riassunto: Il coltivatore belga Tomerel aumenta i livelli di illuminazione e riduce i costi energetici grazie alla riqualificazione con LED Fluence

ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Fluence, prestigioso fornitore globale di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, ha annunciato oggi una partnership con Tomerel, coltivatore specializzato nella produzione di pomodori sita ad Anversa, in Belgio. Operando congiuntamente, le due società hanno ammodernato metà delle serre di Tomerel dotandole di lampade a vapori di sodio ad alta pressione (high-pressure sodium, HPS) in grado di incrementare del 40% i livelli di illuminazione riducendo del 5% il consumo energetico.





Tomerel è un’azienda agricola familiare multigenerazionale guidata da Jelle de Ryck, figlio dei fondatori Els ed Eric nonché attuale amministratore delegato e comproprietario. Specializzato nella produzione di pomodori in serra, Tomerel dedica un’attenzione particolare al pomodoro ciliegino a grappolo.

