Riassunto: Il capo analista quantitativo di OptionMetrics si esprimerà in merito al commercio al dettaglio e alla domanda di opzioni alle conferenze Europe EQD e Global EQD

Il fornitore di dati e analisi di opzioni parteciperà insieme agli investitori istituzionali e ai gestori di portafoglio che parteciperanno agli eventi globali dedicati agli investimenti a Barcellona e Las Vegas

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–OptionMetrics, fornitore di database e analisi di opzioni per investitori istituzionali e ricercatori accademici di tutto il mondo, ha annunciato che Garrett DeSimone, capo analista quantitativo, parlerà della domanda di opzioni alle conferenze Europe EQD e Global EQD. OptionMetrics sponsorizzerà entrambe le conferenze in cui professionisti di alto calibro terranno presentazioni su importanti ricerche e sessioni di dibattito tra esperti soffermandosi sulle ultime tendenze nel mercato.





OptionMetrics parteciperà nelle vesti di espositore e sponsor a Europe EQD 2022 che si terrà a Barcellona il 16 e il 17 maggio 2022, e DeSimone terrà una presentazione sulla domanda del valore delta per gli ordini di opzioni martedì 17 maggio alle ore 9.35.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hilary McCarthy



Clearpoint Agency



774.364.1440



Hilary@clearpointagency.com