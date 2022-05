Riassunto: HCL Technologies si accinge all’acquisizione di Confinale, società specializzata in servizi bancari digitali e gestione patrimoniale

ZURIGO (Svizzera) e NOIDA (India)–(BUSINESS WIRE)–HCL Technologies UK Limited, consociata interamene controllata di HCL Technologies (HCL), un’importante società operante nel settore tecnologico, ha sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione di Confinale AG, società svizzera specializzata in servizi bancari digitali e consulenza patrimoniale nonché partner Premium per l’implementazione di Avaloq. Grazie a questa acquisizione strategica, HCL amplierà la propria presenza nel mercato globale della gestione patrimoniale, ponendo l’accento sulle capacità di gestione, implementazione e consulenza di Avaloq.

Fondata nel 2012, Confinale è specializzata nella consulenza informatica in aree specialistiche dei settori bancario e della gestione patrimoniale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

