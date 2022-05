Riassunto: Grovara Partners con Dubai Global Connect apre la sede centrale e una showroom nel Medio Oriente

PHILADELPHIA–(BUSINESS WIRE)–Grovara, l’esperienza di commercio all’ingrosso facile e globale, annuncia di aver firmato un contratto di locazione e di essersi costituita formalmente per operare a Dubai in collaborazione con Dubai Global Connect (DGC), un mercato di vendita all’ingrosso permanente che facilita gli scambi commerciali tra acquirenti e venditori internazionali.





La collaborazione integrerà la piattaforma digitale di trading globale prima sul mercato di Grovara con il mercato fisico esclusivo di DGC, offrendo rapidità, affidabilità e potenziale di crescita senza pari per gli acquirenti e i venditori di merci all’ingrosso globali di DGC.

Grovara utilizzerà il suo mercato online internazionale B2B con l’ecosistema avanzato di showroom di DGC per il commercio all’ingrosso di alimentari, arredi per la casa e abbigliamento per dare un forte impulso alla distribuzione globale dei marchi CPG.

Contacts

MEDIA

Alyssia Portee, Marketing Director



press@grovara.com