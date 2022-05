Riassunto: Global Plastic Watch: gli occhi dei satelliti individuano i rifiuti dallo spazio, per ridurre l’inquinamento oceanico

PERTH, Australia–(BUSINESS WIRE)–Per la prima volta un nuovo e avanzato strumento, sviluppato dalla Minderoo Foundation, ha localizzato migliaia di siti di rifiuti in 25 paesi grazie a una tecnologia dei dati satellitari all’avanguardia e all’apprendimento automatico, per misurare i cumuli degli scarti della plastica dallo spazio.

Global Plastic Watch (globalplasticwatch.org) è un tool che combina l’osservazione terrestre con l’intelligenza artificiale, per creare la primissima mappa ad alta risoluzione e quasi in tempo reale sull’inquinamento da plastica. Si tratta del maggior set di dati open source sui rifiuti di questo tipo in decine di paesi. Obiettivo dello strumento è aiutare le autorità a tenere meglio sotto controllo lo sversamento della plastica negli ambienti marini.

