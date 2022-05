Riassunto: GC Aesthetics® annuncia il lancio di FixNip™: un prodotto rivoluzionario nella ricostruzione del seno

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–GC Aesthetics®, Inc. (GCA), una società privata di tecnologia medica che offre Healthcare Aesthetic Solutions, ha annunciato il lancio di un impianto innovativo di ricostruzione del Nipple Areola Complex (NAC): FixNip™ NRI.

Questo dispositivo medico senza pari è la risposta a una nota necessità clinica di migliaia di donne in tutto il mondo. Fino ad oggi, viene utilizzata una varietà di tecniche chirurgiche per cercare di ricostruire il complesso dell’areola del capezzolo senza che nessuna offra una soluzione estetica a lungo termine.

GC Aesthetics® in un accordo esclusivo di collaborazione con FixNip LTD è fiera di lanciare FixNip NRI nei principali territori europei, mentre l’ingresso in Sudamerica, Europa Centrale e Asia verrà annunciata più tardi quest’anno.

