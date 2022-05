Riassunto: Gasum espande le capacità di contrattazione grazie ad Hansen

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN) è lieta di annunciare l’estensione del partenariato con Gasum, tra i principali fornitori di servizi del comparto energetico del Nord Europa. Nell’ambito dell’accordo, Gasum estenderà ulteriormente l’utilizzo di Hansen Trade per nuove soluzioni dedicate alle contrattazioni. L’accordo si basa sugli incoraggianti risultati positivi ottenuti dal trading intraday e day-ahead, oltre a sfruttare le capacità di regolamentazione delle operazioni del mercato elettrico offerte da Hansen Trade.

Il nuovo accordo aggiungerà tre moduli – Intraday Trading for Asset Optimisation, FCR + FFR e Market Transaction Monitoring – alle funzionalità di Hansen Trade correntemente utilizzate da Gasum, consentendo così a quest’ultima di sfruttare i migliori sistemi automatizzati del settore per ottenere risultati vantaggiosi, implementare l’automazione ‘a zero tocco’ per rimpiazzare i costosi interventi manuali, minimizzare i rischi nel mercato intraday in tempo reale e ottimizzare le operazioni di contrattazione nei mercati day-ahead e intraday.

