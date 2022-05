Riassunto: Fluence illumina il concorso dedicato alle serre autonome della Wageningen University & Research con le lampade da soffitto VYPR e la sua soluzione Wireless Flex Dimming

Per la prima volta nella storia del concorso, la Wageningen University & Research ha sostituito tutte le lampade ai vapori di sodio ad alta pressione con un impianto di illuminazione ad ampio spettro esclusivamente del tipo LED per i suoi partecipanti

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence by OSRAM (Fluence), prestigioso fornitore di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, ha annunciato la sponsorizzazione da parte dell’azienda della terza edizione del concorso dedicato alle serre autonome della Wageningen University & Research (WUR) nei Paesi Bassi. Per la prima volta nella storia del concorso, WUR ha utilizzato un impianto di illuminazione esclusivamente del tipo LED ad ampio spettro, nello specifico la soluzione VYPR 3p di Fluence, anziché lampade ai vapori di sodio ad alta pressione (high-pressure sodium, HPS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per Fluence,



Emma Chase



pr@fluencebioengineering.com

C: 512-917-4319