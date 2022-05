Riassunto: FEELM si impegna ad arrivare alle zero emissioni nette di carbonio entro il 2050

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–FEELM, il brand tecnologico dell’atomizzazione fiore all’occhiello di SMOORE, oggi ha reso noto il programma “Race to Zero” (La corsa allo zero) e la roadmap dell’azienda per la neutralità di carbonio. Il piano anticipa le ambizioni di FEELM in termini di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, sia dirette, legate alle attività produttive, sia indirette, legate all’approvvigionamento energetico (obiettivi 1 e 2). Nel frattempo FEELM si impegna a utilizzare le rinnovabili nella misura del 30% del suo consumo energetico complessivo entro il 2030.





In qualità di uno dei primi marchi tecnologici di atomizzazione a impegnarsi per la neutralità di carbonio, FEELM punta a raggiungere le zero emissioni nette nell’intera supply chain e per l’intero ciclo produttivo grazie allo sviluppo di prodotti sostenibili, al miglioramento dell’efficienza energetica grazie all’automazione della produzione, al supporto della decarbonizzazione nella supply chain e all’aumento del ricorso alle rinnovabili e ai materiali ecologici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Claire Dong



miao.dong@smoorecig.com