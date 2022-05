Riassunto: Exasol annuncia le nuove capacità del suo database analitico SaaS, tra cui l’integrazione ETL

Tra gli aggiornamenti, una strategica offerta Data Stack as a Service immediatamente utilizzabile con Keboola, oltre a integrazioni strategiche dell’ecosistema, per arricchire l’offerta Database as a Service a performance elevate di Exasol con ulteriori funzionalità e scalabilità

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Exasol, il database analitico a performance elevate leader di settore, ha annunciato che a partire da oggi il suo database SaaS scalabile e ‘a consumo’ basato su Amazon Web Services (AWS), Exasol SaaS, si interfaccia in modo nativo con Keboola, una piattaforma Data Stack as a Service basata sul cloud. Keboola propone a data engineer, analisti di dati e ingegneri analitici la prima soluzione completa in grado di rispondere a qualsiasi richiesta in materia di dati, dall’acquisizione all’automazione.

