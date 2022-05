Riassunto: Everest Technologies premiata da Manhattan Associates nella categoria Servizi commerciali

Riconosciuta come Partner dell’anno per i servizi commerciali alla conferenza annuale Momentum 2022 di Manhattan Associates

COLUMBUS, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Everest Technologies ha annunciato quest’oggi di essersi aggiudicata il premio Partner dell’anno per i servizi commerciali da Manhattan Associates. I premi sono stati conferiti in occasione di Momentum 2022, l’evento annuale organizzato da Manhattan Associates svoltosi dal 23 al 25 maggio in Florida.

Alla conferenza Momentum 2022 i partner sono stati premiati per le loro eccezionali prestazioni nel fornire soluzioni e servizi d’alta qualità che permettono di far fronte a difficoltà complesse in ambito commerciale e promuovono il successo, la creazione di valore e il rendimento continui sugli investimenti per i clienti.

Facendo riferimento al premio, Eric Lamphier, direttore senior della divisione Alleanze, ha dichiarato: “Manhattan Associates si impegna a sviluppare, sostenere e premiare le innovazioni che contribuiscono alla creazione di una catena di fornitura in grado di operare senza intoppi e al miglioramento delle esperienze dei consumatori finali.

