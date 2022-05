Riassunto: Enry’s Island si assicura €20 milioni da LDA Capital per scalare il primo acceleratore nel metaverso

ISOLE TREMITI, Italia–(BUSINESS WIRE)–Enry’s Island è lieta di annunciare di essersi assicurata un finanziamento di 20 milioni di euro da parte di LDA Capital, un gruppo di investimenti alternativi con esperienza in transazioni complesse e transfrontaliere in tutto il mondo, con sede a Los Angeles, in California. Aggiungendo al successo dell’anno, questo impegno di capitale giunge proprio mentre Enry’s Island si prepara ad agire sui mercati internazionali, rendendoli una stella nascente nel mondo dell’incubazione e dell’accelerazione, uno dei settori più popolari dell’attuale ambiente economico.





“Siamo entusiasti della nostra collaborazione con LDA Capital”, dice Luigi Valerio Rinaldi, fondatore e CEO di Enry’s Island.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

Enry’s Island – Benefit Company



Gabriele Vedani



Responsabile delle relazioni con gli investitori



gabriele.vedani@enrysisland.com

0039 335 6625055



sito Web: enrysisland.com

sito Web: metaverse.enrysisland.com