Riassunto: Ecopia AI si allea con la filiale Snap Inc. per pilotare l’integrazione dei contenuti delle mappe in 3D

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Ecopia AI ha annunciato oggi di essere stata scelta da una filiale di Snap Inc. per fornire dati per la mappatura vettoriale ad alta precisione.





Ecopia utilizza i sistemi avanzati di mappatura basata sull’AI per catturare le immagini geospaziali più aggiornate disponibili sul mercato attraverso la sua rete partner globale, producendo così mappe vettoriali ad alta precisione. Per questa iniziativa, Ecopia si è rivolta a Airbus per accedere al suo database globale di immagini premium ad alta risoluzione da 30-50 cm, che serve da fonte di immagini per la produzione di contenuti cartografici su larga scala.

“ Ecopia ha dimostrato la propria abilità di fornire dati per mappatura di alta precisione su larga scala a velocità senza precedenti”, ha dichiarato il portavoce della filiale Snap, Inc.

