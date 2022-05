Riassunto: Eaton presenta i convertitori DC-DC per architetture di veicoli commerciali a 48 Volt

SOUTHFIELD, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Eaton, società operante nel campo della gestione dell’energia, ha presentato oggi una famiglia di convertitori DC-DC a 48 volt per veicoli commerciali diesel che possono essere utilizzati per alimentare accessori come freni antibloccaggio e illuminazione. A differenza delle offerte concorrenti, i convertitori DC-DC di Eaton sono operativi a temperature ambiente fino a 85 gradi Celsius e vantano un’efficienza di progettazione del 97%.





“I convertitori DC-DC sono un elemento essenziale del nostro portfolio di prodotti eMobility e sono utilizzati in una varietà di applicazioni per veicoli”, ha affermato Ben Karrer, direttore, sviluppo tecnologico, divisione eMobility di Eaton. “Poiché molti produttori di veicoli commerciali stanno passando ad architetture a 48 volt, diventa essenziale avere la capacità di convertire efficientemente l’energia da alta a bassa tensione”.

