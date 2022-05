Riassunto: Eaton fornirà a Proterra gruppi di trasmissione di media portata per veicoli da trasporto elettrici

SOUTHFIELD, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Eaton, società operante nel campo della gestione dell’energia, ha annunciato che la propria divisione eMobility è stata scelta per fornire gruppi di trasmissione di media portata a 4 velocità per veicoli elettrificati (electrified vehicle, EV) a Proterra, tra i principali innovatori nel campo delle tecnologie di elettrificazione dei veicoli commerciali, per il sistema di trazione ProDrive usato dall’azienda negli autobus elettrici Proterra ZX5.





“ I nostri gruppi di trasmissione per veicoli elettrificati vantano prestazioni ineguagliate, offrendo il top in termini di accelerazione, potenza, autonomia e durata” ha dichiarato Julie Marshaus, responsabile dei lanci di nuovi prodotti per ePowertrain, il Gruppo Veicoli di Eaton. “ Questi gruppi di trasmissione sono inoltre in grado di garantire una maggiore autonomia grazie alla maggiore efficienza.”

Il gruppo di trasmissione di media portata a 4 velocità che verrà utilizzato negli autobus cittadini nel Nord America risolve il principale problema correlato ai sistemi monomarcia, caratterizzati da requisiti contraddittori per quanto riguarda la massima efficienza ad alte velocità e l’aumento della coppia all’avvio e alle basse velocità.

