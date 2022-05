Riassunto: Dental Monitoring lancia la piattaforma per studio virtuale che offre al paziente un’esperienza completa e a lungo termine

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Dental Monitoring, pioniere nel campo dell’ortodonzia intelligente e leader nel suo settore, lancia la piattaforma per studio virtuale che offre al paziente un’esperienza completa e a lungo termine.





Questa innovativa piattaforma è pensata per medici e pazienti che desiderano collaborare nell’intero percorso del trattamento avvalendosi di una suite di strumenti e flussi di lavoro intelligenti. Metterà in grado i medici di identificare, attrarre, qualificare e acquisire potenziali clienti, ottimizzare il trattamento e monitorare i pazienti nonché di cogliere opportunità per generare nuovi flussi di entrate.

Dental Monitoring sta lanciando la piattaforma per studio virtuale mentre soluzioni che soddisfano l’esigenza crescente di cure da remoto e intelligenti nel settore odontoiatrico rispondono alle aspettative sempre più complesse dei pazienti.

Contacts

Referente per la stampa: Charlotte Garzino – c.garzino@dental-monitoring.com