Riassunto: Conviva annuncia uno standard di misurazione del consumo di contenuti in streaming che sfrutta una tecnologia di misurazione completa e continua a livello di censimento

Conviva ospiterà il 6 giugno alcuni dei maggiori fornitori di servizi di streaming a Miami per la messa a punto di piani per prodotti, collaborazioni e strategie di commercializzazione prima della disponibilità generale che verrà annunciata all’evento CES 2023

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, la piattaforma analitica di misurazione continua per il settore dello streaming di contenuti mediatici, ha annunciato oggi la disponibilità generale di uno standard di misurazione del consumo di contenuti in streaming che verrà annunciata nel corso dell’evento CES 2023. Tale espansione è stata intrapresa in collaborazione con prestigiosi fornitori di servizi di streaming impieganti la tecnologia di sessionizzazione in tempo reale basata sul cloud di Conviva. Il nuovo standard fornisce pacchetti pubblicitari e la misurazione del consumo di contenuti in streaming a livello di censimento complementare e interoperabile con la TV lineare consentendo ai fornitori di servizi di streaming di competere su larga scala con le soluzioni digitali ‘walled garden’ per i budget pubblicitari.

