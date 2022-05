Riassunto: Città di Tampere: con l’arrivo del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio sale alle stelle il tifo per questo sport a Tampere

La città di Tampere aspettava da 57 anni di svolgere un ruolo di primissimo piano per il Campionato mondiale di hockey su ghiaccio della IIHF, dopo aver ospitato i giochi per la prima volta nel 1965. Da allora è stata la location di competizioni a supporto di questo sport, trasformandosi in un centro urbano con eventi d’eccellenza estremamente orgoglioso della missione che lo attende: organizzare il miglior mondiale di tutti i tempi, che si svolgerà dal 13 al 29 maggio.





TAMPERE, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–L’obiettivo di Tampere è ambizioso, ma comprensibile, date le ottime strutture che ospiteranno l’evento, le tradizioni impareggiabili e l’appassionata comunità cittadina che supporta la Finlandia, la ‘Patria dell’hockey’ in questo ambizioso proposito.

