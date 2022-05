Riassunto: Celtx presenta Celtx Gem: Un importante aggiornamento alla sua soluzione di design narrativo per i creatori di videogiochi e media interattivi

L’ultimo aggiornamento della soluzione di design narrativo dell’azienda aiuta gli studi a snellire, scalare e integrare il design narrativo con lo sviluppo del gioco per una pipeline di produzione più breve.





ST. JOHN’S, Terranova e Labrador–(BUSINESS WIRE)–Celtx, uno sviluppatore di software di produzione media leader, ha annunciato oggi il rilascio di Celtx Gem, l’ultima versione del suo strumento di progettazione narrativa per gli studi di videogiochi che integra la narrazione nelle pipeline di produzione. Celtx Gem è alimentato da uno stack tecnologico completamente nuovo appositamente costruito che offre agli sviluppatori di videogiochi la possibilità di architettare strutture narrative basate su nodi espansivi per tenere il passo con la domanda dei consumatori per una narrazione più coinvolgente ed esperienze coinvolgenti.

