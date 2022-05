Riassunto: Battle Motors sceglie T-Mobile per connettere il nuovo software per veicoli elettrici per camion RevolutionOS™

La gestione e la connettività IoT consentono alla tecnologia per veicoli pesanti di elettrificare il settore dei camion commerciali

La notizia: Battle Motors ha scelto T-Mobile for Business quale fornitore preferenziale per la connettività IoT per migliaia di nuovi camion elettrici e per veicolare il suo nuovo sistema software brevettato per veicoli elettrici (electric vehicle, EV) RevolutionOS™.





Perché è importante: I settori automobilistico e dei trasporti stanno passando all’elettrificazione, pertanto la disponibilità di software d’alta qualità E soluzioni per la gestione e la connettività IoT affidabili è ora più importante che mai.

A chi interessa: Il settore dei camion commerciali, comuni e aziende private che sono pronti a “elettrificare” i propri camion.

BELLEVUE, Washington, e NEW PHILADELPHIA, Ohio–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ha annunciato oggi di essere stata selezionata da Battle Motors quale fornitore preferenziale di soluzioni per la gestione e la connettività IoT per migliaia di nuovi camion elettrici a batteria di Battle Motors pronti a lasciare lo stabilimento di produzione dell’azienda nell’Ohio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

