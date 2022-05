Riassunto: Avanci annuncia la stipula di un contratto di licenza sui brevetti con Ford

La prestigiosa casa automobilistica aderisce al marketplace di Avanci di brevetti essenziali per veicoli connessi

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Avanci ha annunciato quest’oggi la stipula di un contratto di licenza sui brevetti con Ford Motor Company. Con un solo contratto Ford otterrà l’accesso a tutti i brevetti essenziali per gli standard 4G, 3G e 2G di proprietà dei 49 titolari di brevetti partecipanti al programma per licenze di Avanci, nonché di qualsiasi altro titolare di brevetto che vi aderirà in futuro, per l’uso a bordo dei veicoli connessi di Ford.





“Avanci è lieta di accogliere Ford, una delle case automobilistiche di maggior prestigio al mondo” ha affermato Kasim Alfalahi, fondatore e amministratore delegato di Avanci.

