Riassunto: artnet AG: Artnet pubblica la sua relazione annuale che mostra una crescita accelerata e maggiori ricavi

– Aumento del 14% dei ricavi totali, a 24,6 milioni di USD

– Aumento del 40% dei ricavi relativi ai prodotti mediali

– Crescita annuale del pubblico del 30%, a oltre 200 milioni di visualizzazioni della pagina

– Nel secondo trimestre del 2022 saranno attuati importanti ammodernamenti progettuali della piattaforma Artnet

NEW YORK e BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Artnet AG, società che sviluppa l’omonima piattaforma per prodotti mediali e dati per il mercato dell’arte, e mercato globale per prodotti delle arti figurative, oggi ha pubblicato la sua relazione annuale per l’anno finanziario 2021. Come rispecchiato nella relazione, Artnet ha accelerato la crescita, con un aumento dei ricavi totali del 14%, a 24,6 milioni di USD. In linea con le aspettative, ha registrato un reddito netto di -887.000 USD nel 2021 risultante da investimenti strategici nello sviluppo dei prodotti e nell’assunzione di professionisti chiave.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sophie Neuendorf



sneuendorf@artnet.com