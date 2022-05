Riassunto: Align annuncia ulteriori nomine a cariche direttive per il Regno Unito e la regione EMEA a sostegno della continua crescita

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Align, leader globale nello sviluppo di soluzioni per infrastrutture tecnologiche, celebra la notevole crescita realizzata nei mercati del Regno Unito e della regione EMEA con modifiche nel management a sostegno di una domanda sempre più forte. Le nomine di Giulia Marcolina e di Mike Konold alla carica, rispettivamente, di Direttrice generale e Direttore soluzioni AV presso la sede britannica di Align consentiranno all’azienda di offrire innovative soluzioni AV avanzate e tecnologiche improntate alla collaborazione.





Giulia porta oltre 25 anni di esperienza nel settore IT – in precedenza ha svolto il ruolo di Program Manager presso Align, completando progetti di unificazione e trasferimenti di sedi aziendali per clienti quali Blackrock, Total Gas and Power e UBS.

