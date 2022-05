Riassunto: Akur8 collabora con Duck Creek Technologies per offrire agli assicuratori P&C soluzioni di software per la determinazione dei prezzi totalmente integrate, migliori nella categoria

NEW YORK e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Akur8, la soluzione di prossima generazione per il pricing assicurativo alimentata da algoritmi di machine learning (ML) trasparente, ha annunciato oggi di aver stretto una collaborazione con Duck Creek Technologies (Nasdaq: DCT), fornitore leader di sistemi software-as-a-service (SaaS) di base per le assicurazioni, per offrire alle compagnie assicurative P&C una piattaforma SaaS completamente integrata che semplificherà e consentirà i processi di creazione delle tariffe degli assicuratori dai dati alla produzione.

Sviluppata specificamente per gli attuari, la soluzione di Akur8 migliora i processi di pricing degli assicuratori automatizzando la modellazione dei premi tecnici e commerciali con tecnologia proprietaria di apprendimento automatico trasparente. I vantaggi principali per gli assicuratori comprendono una riduzione nella preparazione dei dati e nel tempo di modellazione che si traduce in un’efficace accelerazione del tempo necessario all’introduzione sul mercato e della produzione di altri modelli predittivi, assicurando la piena trasparenza ed il controllo dei modelli creati.

