Riassunto: Aggiornamento dell’attività di Exscientia per il primo trimestre 2022

I recenti progressi nella pipeline, nelle collaborazioni e nelle operazioni della Società, nonché i risultati finanziari del primo trimestre 2022, sono riassunti di seguito. Inoltre, Exscientia ospiterà una teleconferenza giovedì 26 maggio alle ore 13:30 BST / 8:30 ET per fornire una panoramica della piattaforma di medicina di precisione dell’azienda.

“Abbiamo iniziato il 2022 avviando un’innovativa collaborazione con Sanofi per sviluppare una pipeline di farmaci progettati dall’IA utilizzando l’ampiezza della nostra piattaforma end-to-end di funzionalità guidate dall’IA, dalla prioritizzazione dei bersagli all’ingegneria dei farmaci e alla selezione dei pazienti. In occasione del meeting annuale dell’American Association of Cancer Research (AACR) di quest’anno, abbiamo evidenziato i nostri progressi in quest’area, tra cui il modo in cui la progettazione di farmaci basata sull’intelligenza artificiale può aiutare a creare candidati farmaci per obiettivi difficili in oncologia. …”

