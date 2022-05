REPLY – Digital Experience ottiene il primo posto dell’Internet Agency Ranking BVDW per il quarto anno consecutivo

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Per il quarto anno consecutivo, Reply – Digital Experience si è aggiudicata il primo posto dell’Internet Agency Ranking, pubblicato dalla Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. (Associazione Tedesca dell’Industria Digitale).

Questo riconoscimento conferma la capacità di Reply – Digital Experience di offrire soluzioni tecniche, servizi di agenzia creativi e corrette strategie di customer experience. Inoltre, nell’arco dello scorso anno finanziario, Reply – Digital Experience ha fatto registrare un incremento sia in termini di ricavi che al numero di risorse per via della continua crescita organica e dell’acquisizione di Comwrap, società con sede a Francoforte specializzata in piattaforme di digital experience basate su cloud.

“Per implementare una strategia olistica di digital experience, è essenziale l’interazione di marketing e tecnologia, idee creative eccellenti e una conoscenza approfondita delle necessità degli utenti. Tutto ciò implica l’uso di stack ed approcci tecnologici come intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata, marketing data-driven e interfacce conversazionali. Essere al primo posto nella classifica redatta da BVDW per la quarta volta consecutiva ci rende molto orgogliosi. Ed è anche la conferma che, in quanto partner in grado di offrire efficaci strategie di digitalizzazione e trasformazione, siamo pronti per affrontare con successo le complesse sfide dei nostri clienti e soddisfare le loro necessità”, spiega Dott. Thomas Hartmann, membro del consiglio di amministrazione di Reply. I servizi offerti da Reply – Digital Experience spaziano dalla consulenza, strategia digitale, strategie di marketing e piattaforme, all’implementazione in cloud di esperienze digitali.

Thorben Fasching, Executive Partner di Reply, aggiunge: “Il 2021 è stato un anno molto positivo per Reply Digital Experience. Il secondo anno di pandemia ha dimostrato che i processi di trasformazione verso nuovi modelli di business digitali stanno diventando sempre più essenziali, e i progetti di Digital Experience sempre più complessi. Ciò richiede ampie competenze ma allo stesso tempo molto specifiche, abilità in tutti gli ambiti di trasformazione digitale e l’interazione di team interdisciplinari.”

Il gruppo Reply – Digital Experience riunisce sotto lo stesso tetto team interdisciplinari di specialisti che uniscono così le rispettive competenze per trovare così insieme soluzioni per clienti come Adidas, Beiersdorf, BMW, Canyon Bikes, Daimler, Miles & More, OBI, Ritter Sport, Vodafone, Volkswagen e Vorwerk.

Maggiori informazioni su BVDW Internet Agency Ranking



La classifica è considerata un barometro nel panorama delle agenzie tedesche nell’ambito della digital transformation e viene condotta annualmente dal 2001 dalla BVDW e pubblicata insieme ai partner High Text iBusiness, Horizont, Werben & Verkaufen. Questa classifica elenca le agenzie il cui core business è l’ideazione, la creazione e la realizzazione tecnica di soluzioni digitali.

Reply



Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

