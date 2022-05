Renault Espace: da monovolume a SUV di medie dimensioni

L’anno prossimo debutterà la nuova generazione della Renault Espace, ma non apparterrà più al segmento delle monovolume. Infatti, avrà la carrozzeria da SUV di medie dimensioni, in quanto sarà lunga all’incirca 4,7 metri. Infatti, rappresenterà il modello ‘alter ego’ della Austral, da cui differirà per la lunghezza maggiore di circa venti centimetri.

Nota momentaneamente come Grand Austral e destinata a sostituire anche l’attuale Koleos, la prossima Renault Espace avrà la configurazione dell’abitacolo a sette posti e il volume del bagagliaio ammonterà ad almeno 600 litri. Il prezzo base, invece, sarà maggiore di 2.000 euro rispetto alla nuova Renault Austral che ha sostituito la Kadjar.

A livello di motorizzazioni, la futura Renault Espace sarà disponibile nelle versioni Mild Hybrid da 12V con il propulsore 1.3 TCe a benzina da 140 CV o 160 CV e Mild Hybrid Advanced da 48V con il motore 1.2 TCe a benzina da 130 CV di potenza. Infine, la gamma comprenderà anche la declinazione E-Tech Hybrid a propulsione ibrida Full Hybrid da 160 CV e 200 CV di potenza complessiva.