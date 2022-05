ReadSpeaker VoiceLab fornisce la voce personalizzata di Sonos Voice Control

L’esperienza vocale personalizzata di ReadSpeaker, leader di mercato, è stata messa a disposizione di Sonos per migliorare l’esperienza del Sonos Voice Control (SVC)

BOSTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ReadSpeaker, il partner indipendente di sintesi vocale considerato il più affidabile dalle aziende di tutto il mondo, ha annunciato oggi che Sonos, l’azienda leader mondiale nel campo dell’esperienza sonora, ha selezionato il VoiceLab di ReadSpeaker per creare una voce personalizzata per Sonos Voice Control, l’assistente vocale del brand. Sonos ha scelto VoiceLab, l’unità di produzione di voci personalizzate di ReadSpeaker, per la comprovata esperienza e competenza dell’azienda nel campo del text-to-speech all’avanguardia e basato sull’AI.

I principali consumer brand stanno cercando di sviluppare i propri assistenti vocali per offrire ai loro clienti esperienze automatizzate coerenti, personalizzate e coinvolgenti. Chi come Sonos ha a cuore la privacy dei consumatori e vanta una strategia lungimirante, comprende la sempre maggior importanza della voce digitale basata sull’AI nell’espansione del proprio business e nel soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative dei consumatori, anche se queste si evolvono rapidamente.

Il VoiceLab di ReadSpeaker ha gestito il processo di sviluppo, comprese le registrazioni con Giancarlo Esposito, l’elaborazione dei dati registrati, l’addestramento dei modelli Deep Neural Networking (DNN) su tali dati e la gestione del controllo qualità, oltre alla distribuzione e a tutte le fasi necessarie per garantire la qualità. Vista la tecnicità delle registrazioni vocali necessarie per costruire la voce personalizzata, che richiede un parlato pronunciato in modo estremamente omogeneo, mettendo in primo piano la precisione dell’articolazione e dello stile, gli esperti del VoiceLab di ReadSpeaker hanno lavorato a stretto contatto con Esposito in ogni fase del processo.

Una delle principali sfide nello sviluppo di questa voce personalizzata è stata la necessità di comprendere e pronunciare contenuti di testo non standard che si trovano spesso nel mondo della musica. È stato inoltre fondamentale che l’assistente fosse in grado di leggere le informazioni sui brani degli artisti o sugli album in diverse lingue. Il team di VoiceLab ha lavorato a stretto contatto con Sonos ed Esposito per ottimizzare l’output vocale per questo ambito così ampio.

Sonos Voice Control è un’esperienza vocale completamente nuova che permette di controllare in modo veloce e accurato la musica e il sistema Sonos senza usare le mani e con un rispetto della privacy ineguagliabile. Progettato mettendo la privacy al centro, Sonos Voice Control è il modo più semplice per controllare la tua musica, offrendo un comando completo del tuo sistema Sonos con la sola voce. Sonos Voice Control funziona su qualsiasi altoparlante Sonos con possibilità di comando vocale, elaborando le richieste interamente sul dispositivo. Nessun audio o trascrizione vengono inviati al cloud, memorizzati, ascoltati o letti da qualcuno. Disponibile dal 1° giugno negli Stati Uniti e più avanti quest’anno in Francia su tutti i prodotti Sonos con funzione vocale, Sonos Voice Control è compatibile con Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer e Pandora al lancio. Seguiranno altri servizi e mercati.

“Abbiamo scelto ReadSpeaker per la voce personalizzata di Sonos Voice Control per una serie di ragioni, non ultima la possibilità di lavorare a stretto contatto dalla fase di sviluppo fino alla consegna,” ha dichiarato Joseph Dureau, Vice Presidente, Voice Experience, di Sonos. “L’approccio di ReadSpeaker alla voce personalizzata è innovativo ed estremamente accurato, elementi di cui avevamo assolutamente bisogno per questo progetto. Inoltre il team linguistico dedicato dell’azienda ci ha fornito un sostegno fondamentale durante tutto il progetto”.

“Mentre i brand diventano sempre più consapevoli del fatto che, proprio come un logo visivo, una voce personalizzata assicura interazioni coerenti, coinvolgenti e on-brand su tutti i punti di contatto, il nostro VoiceLab sta sviluppando voci che esprimono la personalità del brand e creano esperienze uniche”, ha dichiarato Roy Lindemann, CMO e CCO EMEA, di ReadSpeaker. “Con un numero sempre maggiore di consumatori che utilizzano la voce digitale ogni giorno per qualsiasi cosa, dagli acquisti alla scelta della playlist da ascoltare, avere una voce personalizzata sta diventando una posta in gioco per offrire ai clienti una esperienza personalizzata e di qualità in tempo reale. Collaborando con Sonos, stiamo contribuendo a dar vita ad un’altra voce brandizzata in modo emozionante e innovativo”.

Guarda il video “dietro le quinte” di SVC Custom Voice cliccando qui: https://www.youtube.com/watch?v=vwJ8Ub10arQ

Per maggiori informazioni sul ReadSpeaker VoiceLab, visita http://www.readspeaker.ai/solutions/custom-text-to-speech-tts-voices/.

A proposito di ReadSpeaker

ReadSpeaker è il partner indipendente più affidabile sullo scenario della sintesi vocale, ampiamente apprezzato da brand, istituzioni ed organizzazioni a livello mondiale. Con oltre 20 anni di esperienza, le soluzioni text-to-speech basate sull’AI di ReadSpeaker e l’assistenza degli esperti migliorano l’accessibilità dei contenuti digitali e favoriscono interazioni più fruibili e coinvolgenti con la tecnologia. Le soluzioni flessibili dell’azienda, sia cloud che on-premise, permettono l’implementazione di oltre 110 voci sintetiche espressive e simili a quelle umane in più di 35 lingue su qualsiasi applicazione o dispositivo. L’azienda porta avanti il suo impegno costante per il rispetto della privacy dei dati e finora ha abilitato oltre 10.000 applicazioni vocali in tutto il mondo.

Il marchio ReadSpeaker per il design della voce sintetica, readspeaker.ai <http://readspeaker.ai>, aiuta i brand, le agenzie, gli integratori e gli sviluppatori a migliorare la CX e a stimolare le vendite attraverso interazioni sempre coinvolgenti e on-brand su tutti i punti di contatto. Per maggiori informazioni, vai su readspeaker.ai e segui l’azienda su Twitter e LinkedIn.

