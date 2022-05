RaiPlay, da domani Eurovision a casa The Jackal – La Reaction

Dopo lo straripante successo degli Europei di calcio i The Jackal tornano in esclusiva su RaiPlay per commentare l’Eurovision. Saranno loro infatti protagonisti, dall’11 al 15 maggio, di “Eurovision Song Contest a casa The Jackal – La Reaction”, prodotto in esclusiva per la piattaforma digitale Rai, in cui Ciro, Fabio, Claudia e Simone commenteranno i momenti salienti della kermesse, tramite una reaction di 10’, online il giorno dopo la messa in onda. Per la finale della manifestazione i The Jackal saranno invece al completo insieme ad Aurora e Fru e saranno protagonisti della serata con la tipica ironia che caratterizza il gruppo napoletano, esploso inizialmente sui social ma oggi diventato uno dei nomi di punta della nuova comicità italiana.

Nella realizzazione dei video pubblicati sul proprio canale YouTube hanno collaborato con numerosi artisti, tra i quali Max Pezzali, Malika Ayane, Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi.