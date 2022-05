RAI2: Samanta Togni e Filippo Magnini conducono “PER ME” dal 14 maggio ogni sabato

Un nuovo appuntamento dedicato al benessere andrà in onda su Rai2 a partire dal 14 maggio: ogni sabato mattina, alle 9.00, Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante, e Filippo Magnini, pluri-campione in stile libero, condurranno “Per me”. Rivolto alle persone di tutte le età, il programma sarà un invito a prendersi del tempo per se stessi e fare tutte quelle attività che fanno star bene, dalla danza allo sport, dalle ricette salutiste ai massaggi.

In uno studio immerso nel verde, un giardino d’inverno, Samanta insegnerà al pubblico i passi base di diversi stili di ballo, che non hanno solo una finalità ludica, ma saranno anche un modo per tenersi in forma. Lo stile protagonista della prima puntata sarà la Samba.

Al fianco di Samanta Togni ci sarà Filippo Magnini: insieme daranno dei consigli su come trascorrere del tempo di qualità, come prendersi cura di se stessi anche dal punto di vista alimentare. Dato l’orario Filippo, in compagnia del pastry chef Giacomo Vitali, preparerà delle colazioni light (sia dolci che salate) molto semplici, gustose e soprattutto “senza peccato”, spiegando i valori nutrizionali di ogni pietanza e le proprietà benefiche dei superfood. Si inizierà dall’olio extravergine di oliva, che sarà l’ingrediente della colazione preparata da Vitali: una rivisitazione della classica torta margherita in versione low carb accompagnata da uno smoothie alla ciliegia.

Con l’aiuto degli esperti del settore, il pubblico potrà scoprire una serie di trattamenti curiosi e all’avanguardia per star bene col corpo e con lo spirito: dai benefici delle acque termali, ai fanghi, rituali di rilassamento e tanto altro. Nella prima puntata si parlerà di un trattamento per preparare la pelle all’esposizione solare e, a seguire, di Abano Terme.

Non mancherà lo sport, con esercizi semplici, alla portata di tutti e facilmente replicabili a casa. Si parlerà degli sport di tendenza con una serie di informazioni utili per ritrovare la perfetta forma fisica. Sabato 14, Filippo Magnini insieme ad un istruttore di pilates mostrerà tutti i benefici di questa disciplina.

Inoltre, per perseguire un corretto stile di vita verranno proposti, in compagnia dell’esperto di alimentazione Gianluca Mech, dei tutorial con delle ricette salutiste, affiancato dal nutrizionista Lorenzo Cenci.

Samanta Togni e Filippo Magnini ospiteranno personaggi famosi che spiegheranno in che modo si tengono in forma e quali sono tutte quelle attività quotidiane che fanno per se stessi. Ospite della prima puntata il neo papà Paolo Ciavarro che racconterà, tra le altre cose, la sua passione per il tennis.

I due conduttori, con le loro esperienze da campioni, aiuteranno i telespettatori a riscoprire uno stile di vita sano, le piccole cose, quelle che, in tutta la loro semplicità, ci riempiono il cuore e migliorano la nostra vita, passo dopo passo, e che ci fanno dire: “Lo faccio per me”.