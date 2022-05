QCT mantiene la promessa fatta riguardo al 5G con innovative infrastrutture all’edge e soluzioni 5G

Computing e connettività dovunque sono ora possibili





SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Quanta Cloud Technology (QCT), leader nello sviluppo di soluzioni hardware per i data center, oggi ha annunciato informazioni riguardanti la sua partecipazione al Big 5G Event 2022, che si terrà dal 16 al 18 maggio all’Austin Convention Center di Austin, Texas. QCT presenterà vari demo di soluzioni e dell’infrastruttura 5G presso lo stand n. 300 pensate per network sia pubblici che privati e nel corso dell’evento offrirà le sue più recenti informazioni approfondite in questo settore.

Per rispondere alle esigenze sempre più complesse nel campo dell’elaborazione e del networking alla frontiera dei sistemi di telecomunicazione, QCT presenterà i prodotti e le soluzioni QuantaEdge più recenti che utilizzano i processori Intel Xeon-SP e Xeon-D e che coprono sistemi 5G per la telefonia mobile, server adatti per l’uso alla periferia della rete (“edge”) e unità radio native sul cloud per offrire massima flessibilità in termini di implementazione.

Spiccano tra i demo QCT:

QuantaEdge EGD33B-WT – un edge server di nuova generazione, da montare all’esterno su pali, progettato per casi d’uso vRAN/MEC e che presenta un’esecuzione all’avanguardia riguardo alle caratteristiche termiche, maggiore densità delle porte e memoria ampliata in un compatto châssis. La costruzione adatta a una mensola è impiegabile con un massimo di 6 DU su un palo singolo, con gestione e IO integrati.

QCT OmniPOD – consistente di un core network OmniCore, network di accesso OmniRAN e sistema di gestione del network OmniView, questa soluzione non solo è conforme a varie norme internazionali nel settore delle telecomunicazioni ma offre anche maggiore larghezza di banda e velocità di trasmissione dati regolabili, supportando una varietà di applicazioni in stabilimenti di produzione, impianti di assistenza sanitaria e città intelligenti. una linea di prodotti completa che copre core, RAN e gestione opzioni di implementazione del 5G per aziende con una o più sedi e su media e grande scala, adattabili per specifici scenari

Demo e casi d’uso SmartX 5G – sarà possibile scoprire di persona come le soluzioni 5G end-to-end di QCT, in collaborazione con il suo ecosistema di partner leader nel settore, possono rendere possibili la produzione, la sicurezza, l’automazione e il controllo qualità intelligenti integrando tecnologie di realtà aumentata e IA nelle operazioni quotidiane delle aziende.

Gli esperti QCT saranno disponibili presso lo stand n. 300 per illustrare le implementazioni e il cammino 5G dell’azienda a vantaggio dei proof of concept di vari clienti in segmenti verticali del settore quali produzione, agricoltura e intrattenimento. Per saperne di più: https://go.qct.io/telco/join-qct-at-the-big-5g-event-2022/

Informazioni su Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) è una società internazionale che offre soluzioni per i data center che combinano l’efficienza dell’hardware a iperscalabilità con software di infrastruttura offerti da un’ampia gamma di leader del settore per risolvere i problemi operativi e quelli di progettazione dei data center di prossima generazione. I clienti di QCT sono service provider operanti sul cloud e aziende di telecomunicazioni e altri settori che gestiscono cloud pubblici, ibridi e privati.

Le linee di prodotti sono molteplici – soluzioni per data center virtuali e a iperconvergenza oltre a server, sistemi di archiviazione, switch e rack integrati, insieme a un ecosistema di componenti hardware e partner software. QCT progetta, fabbrica e integra i suoi prodotti, offrendo anche i relativi servizi, avvalendosi di una propria rete globale. QCT è un’impresa del gruppo Quanta Computer, Inc., una società che figura nell’elenco Fortune Global 500. www.QCT.io

