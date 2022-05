Serie A: i pronostici della 37esima giornata

Lo studio della 37esima giornata di campionato A con i pronostici Serie A del team di esperti di Superscommesse.it!!

Di seguito le analisi principali per questa giornata:

Udinese Spezia

Per il match in programma alla Dacia Arena proponiamo il segno X ed i motivi di questa scelta sono semplici. L’Udinese, dodicesima in classifica, proverà a congedarsi dal proprio pubblico evitando il terzo ko consecutivo interno mentre ai liguri di Thiago Motta serve solamente un punto per essere certi della permanenza nella massima serie. Per noi il punticino arriverà proprio nella trasferta friulana.

Roma Venezia

Per l’anticipo serale di sabato puntiamo sul segno goal sì. La squadra di Mou è obbligata a vincere ma la testa è senza dubbio alla finale di Conference che sta distraendo tutto l’ambiente. I lagunari, che all’andata hanno vinto 3 a 2, dal canto loro proveranno a giocarsela anche nella Capitale per salutare nel migliore dei modi la massima serie.

Bologna Sassuolo

Per il derby emiliano, invece, ci prendiamo volentieri il segno over 2.50 (almeno 3 goal nell’incontro). Al Dall’Ara si affronteranno due squadre che non hanno più nulla da chiedere al torneo. Anche i dati ci supportano: i neroverdi sono la squadra che ha registrato più over 2.50 in trasferta: ben 15 su 18 gare.

Verona Torino

Juric ritorna a Verona con l’obiettivo di accorciare le distanze e giocarsi la nona piazza nell’ultima giornata. L’Hellas però punta tutto sul tridente delle meraviglie (Simeone, Caprari e Barak) capace di segnare 39 dei 62 goal realizzati. Gara da tripla per questo noi preferiamo il segno goal sì.

Milan Atalanta

Iniziamo le nostre analisi con il big match del turno Milan-Atalanta in programma a San Siro domenica alle 18:00. Sfida cruciale per la corsa scudetto: la Dea forse rappresenta l’ultimo ostacolo per il Diavolo che in casa ha vinto 4 delle ultime 6 partite di campionato. Per noi la squadra di Pioli riuscirà a conquistare l’intera posta per questo ci prendiamo il segno 1.

Napoli Genoa

È l’ultima di Lorenzo Insigne al Maradona prima che il numero 24 prendi un aereo destinazione Toronto. Nel capoluogo campano arriva però un Genoa che non ha intenzione di celebrare il fuoriclasse campano: la squadra di Blessin ha infatti bisogno di punti per sperare nella salvezza. Noi di Superscommesse ci aspettiamo almeno un goal per parte, con quello dei padroni di casa ovviamente firmato da Insigne (pagato 2.50 volte la posta).

Juve Lazio

La Juve vuole regalare l’ultima vittoria della sua carriera a Giorgio Chiellini che si ritirerà al termine di questa stagione. Contro una Lazio che non vince allo Stadium 2017 il segno 1 è la miglior giocata per noi di Superscommesse.

Tutti i consigli della 37a giornata

Bologna vs Sassuolo

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.86 ; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 2.80.

Il pronostico di Superscommesse: Over 2.5 @ 1.71

Cagliari vs Inter

Le quote: Il segno 1 è quotato a 8; il segno X è quotato a 5.5; il segno 2 è quotato a 1.51.

Il pronostico di Superscommesse: segno 2 @1.51.

Empoli vs Salernitana

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3.10; il segno X è quotato a 3.75; il segno 2 è quotato a 2.80.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1X @1.67.

Roma vs Venezia

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.25; il segno X è quotato a 6.50; il segno 2 è quotato a 15.00.

Il pronostico di Superscommesse: segno goal sì @1.80.

Hellas Verona vs Torino

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.20; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 3.38.

Il pronostico di Superscommesse: segno goal sì @ 1.70.

Juventus vs Lazio

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.10; il segno X è quotato a 3.83; il segno 2 è quotato a 3.93.

Il pronostico di Superscommesse: segno goal sì @1.67.

Milan vs Atalanta

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.91; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 4.20.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1 @1.91.

Napoli vs Genoa

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.70; il segno X è quotato a 5.50; il segno 2 è quotato a 9.25.

Il pronostico di Superscommesse: segno goal sì @1.75.

Sampdoria vs Fiorentina

Le quote: Il segno 1 è quotato a 4.22; il segno X è quotato a 3.90; il segno 2 è quotato a 2.00.

Il pronostico di Superscommesse: segno x2 + over 1.50 @1.57.

Udinese vs Spezia

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.75; il segno X è quotato a 4.10; il segno 2 è quotato a 5.25.

Il pronostico di Superscommesse: segno X @4.10.