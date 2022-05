Procura Russia: “Riconoscere Azov come organizzazione terroristica”

(Adnkronos) – La Procura generale della Russia ha chiesto alla Corte suprema di riconoscere il reggimento ucraino Azov come una ”organizzazione terroristica”. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax facendo riferimento al sito del ministero della Giustizia russo. La Corte suprema discuterà la richiesta il prossimo 26 maggio. Inoltre, il tribunale valuterà il divieto delle attività del battaglione in Russia. Lo riporta Ura.Ru.

Un’altra colonna di autobus ha intanto lasciato l’acciaieria Azovstal, a Mariupol, con a bordo militari ucraini che hanno lasciato l’impianto assediato. Lo afferma l’agenzia stampa russa Ria Novosti. Gli autobus con a bordo “probabilmente militanti arresi dell’acciaieria Azovstal, accompagnati da mezzi corazzati, si sono diretti verso l’uscita da Mariupol”, afferma Ria Novosti, rilanciata dalla Cnn. L’agenzia riferisce anche che non sono stati sparati colpi contro Azovstal per varie ore prima della partenza del convoglio.

Da parte ucraina non è giunta nessuna notizia su un nuovo convoglio in partenza da Azovstal dopo quello di ieri sera. Secondo il ministero della Difesa di Kiev, ieri sono stati evacuati 53 soldati feriti e 211 altri militari, tutti portati in zone controllate dai russi. Kiev lavora ad uno scambio di prigionieri.