Porsche Panamera: la prossima sarà stilisticamente in linea con la Taycan

Prosegue lo sviluppo della nuova Porsche Panamera, la cui presentazione ufficiale è prevista per l’anno prossimo. Infatti, è attesa al Salone di Monaco di Baviera 2023, in programma nel mese di settembre. La commercializzazione, invece, partirà nel corso del 2024.

La terza generazione della Porsche Panamera sarà riconoscibile per l’estetica in linea con l’elettrica Taycan, per quanto riguarda non solo la carrozzeria, ma anche l’abitacolo. Non è ancora chiaro se sarà confermata la variante station wagon Sport Turismo con lo stile da shooting brake, nonché la configurazione Executive a passo lungo. Le declinazioni a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, invece, saranno accreditate dell’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica.

Infine, la gamma della prossima Porsche Panamera sarà composta, verosimilmente, dalle versioni Panamera 4 e Panamera 4S con il motore a benzina 2.9 V6 biturbo da 350 CV e 460 CV, Panamera GTS, Panamera Turbo e Panamera Turbo S con l’altro propulsore a benzina 4.0 V8 biturbo da 500 CV, 580 CV e 650 CV di potenza, tutte dotate della tecnologia Mild Hybrid.