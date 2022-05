Porsche 911 GT3: in arrivo le nuove declinazioni ST ed RS

Al prossimo Salone di Parigi 2022, in programma nel mese di ottobre, sarà svelata la nuova gamma Model Year 2023 della Porsche 911 modello 992 che comprenderà anche le versioni GT3 ST e GT3 RS. Rispetto alle attuali 911 GT3 e GT3 Touring, saranno più aerodinamiche, più leggere e più prestanti.

Infatti, per le più sportive declinazioni GT3 ST e GT3 RS della Porsche 911 modello 992 sarebbe previsto il motore a benzina 4.0 Boxer aspirato da 530 CV di potenza, abbinato esclusivamente al cambio automatico a doppia frizione PDK ad otto rapporti. Tuttavia, non è escluso il nuovo propulsore di pari alimentazione 4.2 Boxer sempre aspirato da 550 CV di potenza.

Per quanto riguarda la nuova Porsche 911 GT3 ST, sarà riconoscibile per lo stile più sobrio, come già avviene per la GT3 Touring rispetto alla 911 GT3 da 510 CV di potenza. Inoltre, la 911 GT3 ST dovrebbe essere prodotta in soli 250 esemplari.