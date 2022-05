Porsche 718 Spyder RS: la massima espressione della Boxster

Nel corso del 2024 debutterà la nuova Porsche 718 Spyder RS, attualmente impegnata nei test di collaudo sull’infernale circuito tedesco del Nurburgring. Rappresenterà la massima espressione del modello Boxster, nonché la variante roadster dell’estrema coupé 718 Cayman GT4 RS.

Infatti, la prossima Porsche 718 Spyder RS sarà equipaggiata con il motore a benzina 4.0 Boxer aspirato a sei cilindri da 500 CV di potenza, abbinato esclusivamente al cambio automatico a doppia frizione PDK a sette rapporti. Inoltre, la massa sarà più leggera di 35 kg rispetto alla 718 Spyder.

Nonostante le alte prestazioni, quantificate in oltre 300 km/h di velocità massima e 0-100 in circa 3,5 secondi per l’accelerazione, la nuova Porsche 718 Spyder RS sarà votata più al turismo su strada e meno all’agonismo su pista. Infine, potrebbe essere l’ultima evoluzione della 718 Boxster, prima del passaggio alla propulsione elettrica.