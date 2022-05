Pnrr, Tajani: “Serve un nuovo Recovery per affrontare nuove emergenze”

(Adnkronos) – “Serve un nuovo Recovery Plan, quello attuale non è sufficiente per affrontare le nuove emergenze che abbiamo”. Lo sostiene Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, in collegamento con l’evento “Pnrr: priorità e futuro dell’Italia” promosso da Aepi e Adnkronos.

“Si potrà utilizzare una parte dei soldi del Pnrr – ha aggiunto Tajani -per sostenere la nostra autonomia energetica. Questo è un passo in avanti importante perché dobbiamo assolutamente arrivare a una autosufficienza, ma questo deve essere fatto prima di tagliare la fornitura di gas dalla Russia. Perché oggi come oggi l’Italia, come la Germania, non è in grado di sostenere una totale autonomia dal gas russo”.

“Serve assolutamente rinviare il ritorno del Patto di stabilità al primo gennaio del 2024 – ha acontinuato – . E’ indispensabile un tetto al prezzo del gas per il consumatore e un tetto al prezzo del gas proveniente dagli Usa, che non può essere un prezzo che crea danni alla nostra economia. Serve una visione complessiva”.