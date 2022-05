Pinguini Tattici Nucleari: il video di Giovani Wannabe

PINGUINI TATTICI NUCLEARI presentano il video di Giovani Wannabe, con la partecipazione speciale di Francesco “Mehths” Cicconetti e di Chiara Pieri, sua compagna nel video come nella vita. Una narrazione visiva dell’amore, della libertà di diventare ciò che si è o ciò che si vuole essere, della bellezza del cambiamento e, come sottolinea il singolo Giovani Wannabe, dell’importanza di trovare il proprio posto nel mondo.

Ed è cosi che dopo oltre 900 milioni di streaming e due anni ai vertici delle classifiche, i Pinguini Tattici Nucleari festeggiano con questo emozionante video un singolo che è un nuovo successo, in rotazione su tutte le principali radio italiane e che ha debuttato sul podio della top 50 di Spotify come più alta new entry tra i brani più “streammati”.



Francesco e Chiara sono parte di questa storia bellissima, di semplicità e scoperta di sé, nello scenario di un viaggio lungo un’estate intera, emblema stesso della più emozionante stagione della vita.

“Mi chiamo Francesco Cicconetti, sono un ragazzo trans e un divulgatore per le tematiche transgender. Partendo dal mio vissuto personale cerco di parlare del tema della transgenerità nel modo più leggero possibile, con l’obbiettivo finale di normalizzarlo. In questo video sono insieme a Chiara Pieri, la mia fidanzata, che in questo caso è il soggetto di un grande cambiamento. Il bello credo sia questo: non sono io a vivere la “trasformazione”, come magari ci si sarebbe potuto aspettare. Per questo il video, oltre a mostrarci il modo in cui l’amore non è turbato dalla forma e dal cambiamento, nasconde un messaggio importante: tuttə cambiamo, ci evolviamo; e, a pensarci bene, alla fine ognuno di noi transiziona, per trovare il giusto posto nel mondo in cui essere davvero felice,” racconta Mehths sul video con i Pinguini Tattici Nucleari.

Un viaggio che trasforma la sua protagonista, e la rende ancora più forte. Francesco Mehths Cicconetti e Chiara Pieri trovano il loro posto in un mondo libero pervaso di spiritualità, come una benevola kitsune giapponese. “Una storia d’amore che parte per un viaggio da cui esce ancora più forte“, dice Riccardo Zanotti. “Mehths e Chiara rappresentano in pieno quello che volevamo esprimere con questo brano.”



Una riappropriazione culturale di un termine mutuato dall’inglese, “wannabe“, che viene ripreso in un’accezione tutta positiva e che vuole raccontare la “fame” di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo, a prescindere dall’età anagrafica. Mentre si avvicina il primo miliardo di stream e dopo il triplo platino AHIA!, la band italiana con il record di certificazioni dello scorso anno (FIMI/GfK Italia) apre un nuovo capitolo, che darà voce e ritmo all’estate italiana.



“Non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca” racconta Riccardo Zanotti su Giovani Wannabe.

Ed è un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino, Doppio e Triplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre settanta settimane, quella che accompagna il successo di una delle band più amate d’Italia, pronta a tornare sui palchi con DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR.