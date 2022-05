Per me: la puntata del 21 maggio su Rai2

Ballo, pilates, terme e ricette light. Sono i temi al centro dell’appuntamento con “Per me”, il nuovo programma dedicato al benessere condotto da Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante, e da Filippo Magnini, pluricampione mondiale di nuoto, in onda sabato 21 maggio alle 9.00 su Rai 2.

Le anticipazioni della puntata

Samanta Togni condividerà la sua passione per il ballo insegnando alcuni passi di Jive mentre Filippo Magnini porterà il pubblico alla scoperta di una verdura dalle proprietà eccezionali, il pomodoro.

Proprio il pomodoro sarà l’ingrediente protagonista della colazione preparata dal tecnico di pasticceria Giacomo Vitali che per l’occasione proporrà una rivisitazione della classica cheese cake con gelee al pomodoro in versione low carb. A seguire, Samanta darà preziosi consigli per la cura della pelle e presenterà un trattamento per renderla luminosa. Al termine di questa rubrica si continuerà a parlare di benessere viaggiando verso Montegrotto Terme.

Ospite della puntata sarà il simpaticissimo Roberto Ciufoli che racconterà, tra le altre cose, la sua passione per il canottaggio. Continuando a parlare di sport Filippo Magnini insieme a un istruttore di pilates mostrerà tutti i benefici di questa disciplina.

Oltre allo sport, in ogni puntata verrà presentata una ricetta light commentata dall’esperto di alimentazione Gianluca Mech, affiancato dal nutrizionista Lorenzo Cenci.