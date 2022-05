Per la festa della mamma, regala benessere con Fitbit, ogni giorno!

(Adnkronos) –

Milano, 4 maggio 2022. L’8 maggio è ormai alle porte e non avete ancora pensato al regalo perfetto per celebrare la festa della mamma? Tra carico mentale, responsabilità lavorative, gestione familiare, figli e malanni quest’anno perché non pensare a un’idea che possa aiutare le mamme a migliorare il loro stile di vita, ogni giorno? Fitbit ha molto a cuore il benessere, e proprio in vista dell’8 maggio ha deciso di scontare i suoi dispositivi indossabili per offrire il supporto di cui le donne possono aver bisogno per prendersi maggiormente cura di sé stesse.

Per una mamma particolarmente attenta alla forma fisica?



Fitbit Versa 3

è il suo alleato perfetto per vivere in modo sano e smart: dotato di un display ampio e a colori, di svariate funzioni e tecnologie per monitorare lo stato di salute e l’attività sportiva e per organizzare la vita di tutti i giorni, grazie all’integrazione di Amazon Alexa. Ovviamente non possono mancare all’appello il GPS integrato, l’impermeabilità, la funzione Minuti in Zona Attiva per raggiungere gli obiettivi di fitness, la nuova feature Recupero Giornaliero per ottimizzare al meglio la routine di allenamento, la compatibilità con Android e iOS e una batteria che dura più di sei giorni.

Prezzo: Fitbit Versa 3 è disponibile in promo al prezzo di 169,99€ in alluminio nelle tonalità blu notte/oro chiaro, nero, rosa corallo/ oro chiaro, verde oliva/oro chiaro e lilla/oro chiaro.

Per una mamma attenta al benessere ma anche all’eleganza?



Fitbit Luxe

è il tracker perfetto per lei, dal design raffinato e innovativo, per entrare in sintonia col proprio corpo senza mai rinunciare ad uno stile femminile, in ogni occasione. Dotato di un display a colori touch-screen, è comodo da indossare giorno e notte e offre il supporto di cui le donne possono aver bisogno per prendersi cura della propria salute, tra cui: strumenti per la gestione dello stress; monitoraggio automatico di sonno, attività e alimentazione; consigli per rilassamento e attività fisica; strumenti per rimanere in linea con gli obiettivi di peso e alimentazione.

Prezzo: Fitbit Luxe è disponibile in promo al prezzo di 119,99€ in acciaio inossidabile nelle tonalità nero/grafite, bianco lunare/oro chiaro e grigio platino/orchidea, e di 179,99€ in edizione speciale con cinturino gorjana Parker Link in acciaio inossidabile oro chiaro.

Per una mamma che vuole impegnarsi a migliorare il suo stile di vita in generale?



Fitbit Sense

è un vero e proprio healthwatch che aiuta a comprendere più profondamente corpo e abitudini e rende il monitoraggio della salute semplice e intuitivo da un’unica app: in grado di tracciare il sonno e le attività quotidiane, monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco, rilasciare informazioni su forma fisica e stress. Dotato di sensore EDA integrato per capire la risposta del fisico ai fattori di stress misurando l’attività elettrodermica, aiuta anche a tenere sotto controllo la salute del cuore grazie all’app Fitbit ECG e a monitorare il sonno, oltre ad offrire 20 allenamenti basati su specifici obiettivi, sessioni di mindfulness, yoga, meditazione e respirazione guidata.

Prezzo: Fitbit Sense è disponibile al prezzo di 249,99€ in acciaio inossidabile nelle tonalità carbone/grafite, bianco lunare/oro chiaro e salvia/grigio argento.

Per una mamma che vuole gestire al meglio la propria routine e vivere una vita più sana?



Fitbit Charge 5

è un tracker di ultima generazione, dal design sottile ed elegante, che aiuta a tenere sotto controllo la forma fisica, lo stress, il sonno e molto altro ancora, e migliorare il benessere generale. Primo tracker con app ECG integrata e con la funzionalità di Recupero Giornaliero, offre tutte le funzioni smart di cui si può avere più bisogno, tra cui pagamenti contactless e notifiche da smartphone, oltre alla modalità schermo sempre accesso.

Prezzo: Fitbit Charge 5 è disponibile in promo al prezzo di 149,99€ in acciaio inossidabile nelle tonalità nero/grafite, grigio blu/grigio platino e bianco lunare/oro chiaro.

Scopri gli smartwatch e i tracker Fitbit, tutti con 6 mesi di abbonamento Premium inclusi, per prendere decisioni più consapevoli grazie a dati e suggerimenti personalizzati, livello di Recupero Giornaliero, contenuti Calm per la meditazione e il rilassamento.

