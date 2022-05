Papa annuncia nuovi cardinali, ecco chi sono

(Adnkronos) – Il Papa convoca per il 27 agosto il Concistoro per i nuovi cardinali. Francesco lo ha annunciato al termine del Regina Coeli: “Sabato 27 agosto terrò un Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali”, ha detto, elencando poi i nomi dei 21 nuovi principi della Chiesa, tra cui ci sono cinque italiani, due dei quali cardinali elettori, il vescovo di Como Oscar Cantoni e il Prefetto Apostolico di Ulan Bator (Mongolia) mons. Giorgio Marengo.

Ecco i nomi dei nuovi Cardinali:

1. S.E.R. Mons. Arthur Roche – Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

2. S.E.R. Mons. Lazzaro You Heung sik – Prefetto della Congregazione per il Clero.

3. S.E.R. Mons. Fernando Vérgez Alzaga L.C. – Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

4. S.E.R. Mons. Jean-Marc Aveline – Arcivescovo Metropolita di Marseille (Francia).

5. S.E.R. Mons. Peter Okpaleke – Vescovo di Ekwulobia (Nigeria).

6. S.E.R. Mons. Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. – Arcivescovo Metropolita di Manaus (Brasile).

7. S.E.R. Mons. Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão – Arcivescovo di Goa e Damão (India).

8. S.E.R. Mons. Robert Walter McElroy – Vescovo di San Diego (U.S.A)

9. S.E.R. Mons. Virgilio Do Carmo Da Silva, S.D.B. – Arcivescovo di Dili (Timor Orientale).

10. S.E.R. Mons. Oscar Cantoni – Vescovo di Como (Italia).

11. S.E.R. Mons. Anthony Poola – Arcivescovo di Hyderabad (India).

12. S.E.R. Mons. Paulo Cezar Costa – Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Brasília (Brasile).

13. S.E.R. Mons. Richard Kuuia Baawobr M. Afr – Vescovo di Wa (Ghana).

14. S.E.R. Mons. William Goh Seng Chye – Arcivescovo di Singapore (Singapore).

15. S.E.R. Mons. Adalberto Martínez Flores – Arcivescovo Metropolita di Asunción (Paraguay).

16. S.E.R. Mons. Giorgio Marengo, I.M.C. – Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar (Mongolia).

“Insieme ad essi – ha detto Francesco – unirò ai membri del Collegio Cardinalizio a:

1. S.E.R. Mons. Jorge Enrique Jiménez Carvajal – Arcivescovo Emerito di Cartagena (Colombia).

2. S.E.R. Mons. Lucas Van Looy sdb – Arcivescovo Emerito di Gent (Belgio).

3. S.E.R. Mons. Arrigo Miglio – Arcivescovo Emerito di Cagliari (Italia).

4. R.P. Gianfranco Ghirlanda sj. – Professore di Teologia.

5. Mons. Fortunato Frezza – Canonico di San Pietro”.