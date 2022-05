Palermo, muore all’ottavo mese di gravidanza: neonato in gravi condizioni

(Adnkronos) – Una donna di 39 anni, all’ottavo mese di gravidanza, è morta in via Antonio Vian, in zona Acqua dei Corsari, a Palermo. Sembrerebbe che la donna abbia avuto un malore mentre si trovava con il marito che ha immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla. La donna è stata trasportata d’urgenza al Buccheri La Ferla dove, con un parto cesareo d’urgenza, è stato fatto nascere il bambino le cui condizioni sono molto gravi.