Pagani Huayra: tutte le indiscrezioni sulla sostituta

Nel corso del prossimo autunno sarà svelata la sostituta della Pagani Huayra, nota momentaneamente come modello C10. Sarà la terza hypercar del piccolo costruttore italiano, fondata dall’imprenditore argentino Horacio Pagani.

Esteticamente, l’erede della Pagani Huayra sarà stilisticamente in linea con l’antenata Zonda. La commercializzazione è prevista per l’anno prossimo, mentre la produzione sarà limitata a 299 esemplari che, stando alle indiscrezioni, sarebbero già tutti venduti.

La nuova Pagani Huayra sarà equipaggiata con il motore a benzina 6.0 V12 biturbo da 900 CV di potenza, fornito dallo storico partner Mercedes-AMG. Inoltre, sarà abbinato al cambio meccanico, nonché al cambio automatico DCT a doppia frizione. Successivamente, non sono escluse altre derivazioni sul tema, come la variante roadster e le versioni speciali in serie limitatissima.