Orlando: “Elisabetta Franchi? Posizioni del genere vanno esecrate”

(Adnkronos) – “Dobbiamo lavorare perché posizioni del genere siano esecrate e marginalizzate”, e alle donne vanno dati al più presto “gli strumenti per non essere costrette a scegliere tra lavoro a famiglia”. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, risponde così ad una domanda sull’imprenditrice Elisabetta Franchi. In quest’ottica è essenziale “il maggior coinvolgimento degli uomini nella gestione della famiglia, e quindi i congedi parentali per entrambi i genitori sono una scelta da rafforzare. I tassi di occupazione femminile più alti – ha aggiunto Orlando – sono in quelle aree del Paese in cui ci sono asili nido, le residenze per gli anziani e in generale i servizi che funzionano meglio”.