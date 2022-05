Oggi: il nuovo singolo di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro lancia il nuovo singolo “Oggi”, in radio da venerdì 13 Maggio.

Lo stesso giorno, dalle 14, sarà disponibile il videoclip.Si tratta del secondo estratto dall’ Ep di inediti “La mia Voce” (Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy), uscito lo scorso 4 febbraio; un disco che viaggia all’interno di Fabrizio; della sua anima, della sua intimità e della sua vena poetica.

Il brano di Fabrizio Moro

In “Oggi”, il cantautore romano, riapre la finestra su sé stesso e si lascia andare ad un testo sincero, sempre coerente con il suo modo di essere e di come affronta la vita, dando così voce all’idea positiva della relazione d’amore quasi come un qualcosa di salvifico.La scrittura dei brani è iniziata durante la lavorazione del film “Ghiaccio”, opera prima di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardi con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni che ha debuttato al primo posto nella classifica degli incassi ed ha affascinato la critica cinematografica. “Ghiaccio” è candidato al Globo d’Oro 2022 come Miglior Film.