“Nordcorea ha lanciato un nuovo missile”

(Adnkronos) – Le forze armate della Corea del Sud confermano che la Nordcorea ha lanciato un missile balistico a corta gittata, presumibilmente un missile balistico sottomarino (Slbm) a largo delle sue coste orientali. Il lancio, aggiunge il comunicato degli Stati Maggiori congiunti sudcoreani, è avvenuto dalle acque della cittadina di Sinpo. “Le intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti stanno analizzando ulteriori dettagli”, prosegue il comunicato.

Si tratta del 15esimo test missilistico condotto da Pyongyang dall’inizio dell’anno, compreso quello del missile balistico intercontinentale, Hwasongpho-17, lo scorso 24 marzo. Il test di oggi, che arriva dopo un altro lancio di missile balistico mercoledì scorso, aumenta il timore internazionale che sia imminente un test nucleare. Dopo Seul, anche Tokyo ha denunciato il nuovo lancio missilistico nordcoreano.

Le risoluzioni adottate dall’Onu vietano al regime di Kim Jong-un questo tipo di test missilistici. Inoltre, viene sottolineato come questi nuovi test missilistici arrivino a pochi giorni dal viaggio di Joe Biden nella regione, che dal 20 al 24 maggio sarà in Corea del Sud ed in Giappone.