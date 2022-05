NEXID: strategie digitali d’avanguardia per la media impresa

(Adnkronos) –

La Digital Company NEXiD – con una crescita di fatturato del 46,36% nel triennio 2017-2020 – entra nelle 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2022.

Secondo il CEO Alessandro Turetta, questi gli elementi chiave: le competenze consolidate nel settore delle tecnologie emergenti, il modello organizzativo flessibile e composable, il mindset di Business Agility e l’efficace approccio end-to-end.



Milano, 3 maggio 2022. “Siamo una digital company che accompagna le aziende nel percorso di trasformazione digitale, from vision to execution”. Con queste parole esordisce il CEO di NEXiD Alessandro Turetta. La società milanese ha di recente ottenuto due prestigiosi riconoscimenti da parte di autorevoli testate in ambito nazionale e internazionale: Il Sole 24 Ore ha nominato NEXiD “Leader della Crescita 2022”, collocandola tra le 450 aziende italiane con la maggiore crescita del fatturato tra il 2017 e il 2020, esattamente del 46,36%. Tale crescita ha consentito l’ottenimento di un ulteriore traguardo: a marzo 2022, l’azienda è entrata nelle 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2022, prestigiosa classifica annuale stilata dal Financial Times. Tutto ciò è frutto dell’eccellente percorso compiuto negli ultimi anni.

NEXiD, fondata nel 2018 dalla fusione di Nexus e Onetonet, ha un obiettivo ben preciso: portare innovazione all’interno delle aziende grazie a un perfetto mix di competenze, sia di business, sia tecnologiche.

Un’azienda in cui l’informatica tradizionale convive con le tecnologie d’avanguardia



Ciò che contraddistingue NEXiD dalle tradizionali aziende di consulenza è la convivenza di tecnologia informatica tradizionale con le tecnologie di avanguardia, dall’Intelligenza Artificiale con le sue principali declinazioni alla Mixed Reality – che coniuga Augmented Reality e Virtual Reality -, passando per la Blockchain e l’Internet of Things. A questo proposito, il CEO afferma: “Il percorso che la nostra azienda ha intrapreso negli anni è stato premiante: dalla lunga esperienza consolidata nell’ informatica tradizionale, ci siamo specializzati in Blockchain e in Internet of Things. Ma il vero salto di qualità è stato quando abbiamo investito – siamo stati tra le prime aziende del settore – nello studio di tecnologie per lo più inesplorate, forse perché ritenute ancora immature, vale a dire l’Intelligenza Artificiale e la Mixed Reality”.

Soluzioni efficaci per business di successo



Il target dell’azienda è prevalentemente la media impresa, la cui struttura, in termini finanziari e organizzativi, è in grado di attuare il percorso studiato e vissuto insieme di trasformazione digitale vincente.

Sono numerose le imprese che NEXiD ha già accompagnato nel percorso di trasformazione

digitale con progetti di sostenibilità, flessibilità e automatizzazione. Ecco solo qualche esempio di obiettivi raggiunti:

– ottimi risultati in termini di risparmio energetico e di qualità degli ambienti e, quindi, efficace ottimizzazione dei costi di gestione, nelle filiali di una delle più grosse Banche europee;

– valorizzazione degli asset digitali distribuiti a livello globale di una delle più importanti Radio del mondo riproposti in modalità multicanale, grazie all’attenta analisi dell’User Experience;

– gestione dei processi di Onboarding e di firma digitale di una società operante a livello mondiale nel settore delle criptovalute, tramite l’utilizzo molto spinto della Blockchain.

La versatilità e il successo di NEXiD sono dovuti anche agli investimenti su strumenti

all’avanguardia. Per fare un esempio, al fine di supportare l’analisi quantistica negli studi di gestione di portafogli finanziari, con compliance agli standard eIDAS europei, l’azienda ha realizzato un dispositivo che utilizza algoritmi genetici. Si tratta di uno dei modelli più complessi, e anche più performanti, di Intelligenza Artificiale.

Un approccio flessibile e innovativo



L’azienda spicca per il suo mindset di Business Agility, in grado di adattarsi facilmente al cambiamento, e per la logica end-to-end: consulenti, innovatori e sviluppatori lavorano sinergicamente nella realizzazione di progetti caratterizzati da un’elevata convergenza tecnologica. L’obiettivo è creare una relazione unica con i clienti, fornire soluzioni immediate ai loro problemi, accompagnarli quindi nel percorso di crescita continua fino al raggiungimento dell’obiettivo di business.

A proposito del mindset e della metodologia di lavoro, Turetta afferma: “Lo studio e la conoscenza delle nuove tecnologie emergenti ci ha reso consapevoli, sin da subito, della necessità di un nuovo approccio e di nuovi metodi di sviluppo. I progetti di trasformazione digitale non potevano più partire da requisiti dati e conosciuti ed essere gestiti con i tradizionali meccanismi della metodologia waterfall (requisiti, implementazione, verifica). Diventava necessario partire dagli obiettivi (non quindi da certezze) e ideare nuove strategie più flessibili: …fu quello il momento in cui ci rendemmo conto che, per una innovativa trasformazione digitale, non poteva essere adottata altra metodologia operativa se non la Business Agility”.

NEXiD ha quindi riconfigurato velocemente la sua struttura, le sue strategie, i processi, le competenze, le tecnologie e i ruoli, per cogliere opportunità, modificare modelli di business, fare innovazione e continuare a produrre valore.

Da quel momento l’azienda è cresciuta esponenzialmente, per progetti realizzati, clienti soddisfatti e fatturato. È stata capace, inoltre, di affrontare le criticità, dovute ad ancor più rapidi cambiamenti e nuove esigenze, nate nel 2020 a causa dell’emergenza Covid.

Il modello composable, altamente flessibile, può essere immaginato come composto da “blocchi”, da organizzare e riorganizzare secondo necessità. Capacità quindi di essere “veloci” e “agili”, integrando tutta la filiera dei processi che portano valore al cliente finale end to end. Secondo Gartner, azienda leader nella ricerca e nella consulenza in campo tecnologico, l’approccio adottato dalle Composable Enterprise sarà vincente nello scenario di mercato dei prossimi anni, sempre più affollato e dinamico.

L’innovazione continua come caposaldo dei progetti per il futuro



L’ esperienza di NEXiD – nata nel 2018, ma con alle spalle Nexus e Onetonet, due aziende trentennali – è stato il punto di partenza che ha fatto la differenza, ma oggi è l’acquisizione di nuovi clienti e lo studio di nuovi progetti personalizzati, che permette all’azienda una crescita continua: “perfezioniamo e rinnoviamo le nostre competenze e siamo sempre al passo nel mercato con tecnologie d’avanguardia” afferma con orgoglio il CEO Alessandro Turetta.

NEXiD, con le migliori ed efficaci soluzioni alle nuove e mutevoli esigenze, è oggi un’azienda di eccellenza nel campo dell’informatizzazione digitale, un indiscusso player di riferimento per la media impresa.

