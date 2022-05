Nato, Erdogan: “Rischi per sicurezza da ingresso Svezia e Finlandia

(Adnkronos) – L’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato comporta rischi per la sicurezza della Turchia e per il futuro dell’Alleanza. Lo ha sottolineato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un articolo scritto in esclusiva per l’Economist nel quale ha avvertito i due Paesi scandinavi e gli alleati a mettere fine ai loro doppi standard nella lotta al terrorismo.

“La Turchia sostiene che l’ammissione di Svezia e Finlandia comporti rischi per la propria sicurezza e per il futuro dell’organizzazione. Abbiamo tutto il diritto di aspettarci che quei Paesi, che a loro volta si aspettano che il secondo esercito più grande della Nato venga in loro difesa in base all’articolo 5, impediscano le attività di reclutamento, raccolta fondi e propaganda del Pkk, che l’Unione Europea e l’America considerano un’entità terroristica”, ha dichiarato Erdogan.

Riguardo all’incontro che si è tenuto la scorsa settimana ad Ankara con i rappresentanti di Svezia e Finlandia, il leader turco ha spiegato: “Abbiamo fornito prove chiare alle autorità di questi Paesi e ci aspettiamo un’azione da parte loro. Inoltre, la Turchia vuole che questi Paesi sostengano le operazioni antiterrorismo dei membri della Nato”. “A meno che non prendano le misure necessarie, la Turchia non cambierà la sua posizione su questo tema”, ha aggiunto.

La Turchia è relativamente più favorevole all’adesione della Finlandia alla Nato rispetto a quella della Svezia, ma entrambi i Paesi devono rispettare le aspettative, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, sottolineando che sia la Svezia sia la Finlandia devono modificare le loro leggi antiterrorismo.

La Turchia è impegnata a contrastare la minaccia terroristica alla sua sicurezza nazionale entro e oltre i suoi confini nazionali, ha aggiunto Cavusoglu secondo quanto riporta il Daily Sabah.