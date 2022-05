MotoGp, il numero 46 di Valentino Rossi verrà ritirato

(Adnkronos) – Il motomondiale si appresta a celebrare Valentino Rossi nel fine settimana del Gp d’Italia in programma al Mugello nell’ultimo fine settimana di maggio. Sabato 28, poco prima delle qualifiche ufficiale, verrà ritirato il numero 46 che ha accompagnato il Dottore nei suoi 26 anni di leggendaria carriera nel Motomondiale.

La cerimonia del ritiro voluta dalla Dorna si svolgerà sabato sul rettilineo principale, poco prima delle qualifiche. Rossi sarà presente mentre la sua eredità viene onorata e il numero viene ritirato, avendo corso con il numero 46 nella MotoGp in 26 stagioni di successi, creando uno dei biglietti da visita più riconoscibili nello sport globale.

Il “Dottore” ha vinto nove campionati del mondo, 115 vittorie e 235 podi in tutte le classi, giocando un ruolo chiave nella ridefinizione dello sport per milioni di fan in tutto il mondo. Ritiratosi alla fine della stagione 2021, è stato inserito nella MotoGp Legends Hall of Fame di Valencia e il suo numero ora si unirà a lui come spettatore mentre si gode il campionato di motociclismo più veloce del mondo.